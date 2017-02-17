Как сыграл «Зенит» вчера в Лиге Европы: результат матча «Андерлехт» — «Зенит» от 16.02.2017, счет, видео голов

Любители футбола из России могут радоваться, так как постепенно на европейском пространстве стартую матчи разнообразных турниров. Исключением не является и Лига Европы, где накануне выступил питерский «Зенит». Увы, но команда из города с берегов Невы проиграла.В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» из Санкт-Петербурга провел встречу на выезде с бельгийским «Андерлехтом». Матч, который прошел вчера, 16 февраля 2017 года, завершился весьма убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Поклонники питерской команды оказались предельно разочарованы, так как они ожидали гораздо более вразумительной игры от своих любимцев.Интересной особенностью вчерашнего матча стала то обстоятельство, что оба мяча в ворота «Зенита» были забиты в первом тайме. Так, Франк Ачеампонг сначала на 5-й, а затем на 31-й минуте оформил дубль. Оба раза форварду ассестировал Николае Станчу.Теперь команде из Санкт-Петербурга придется усиленно готовится к 23 февраля. Дело в том, что именно на этот день назначена ответная встреча между «Зенитом» и «Андерлехтом», которая пройдет в Северной столице России.«Зенит» — «Андерлехт» 16.02.2017: обзор матча, видео голов