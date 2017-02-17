Кто выиграл «Свадьбу на миллион» в «Доме-2»: стали известны результаты свадебного конкурса

Поклонники телепроекта «Дом-2» наперебой интересуются подробностями о том, каким образом закончился конкурс «Свадьба на миллион». Ведь он привлекал внимание миллионов телезрителей своей драматургией и неизвестностью до самого конца в плане победителей.На данный момент можно подводить окончательные итоги конкурса «Свадьба на миллион», так как они не только появились в интернете, но и были озвучены в эфире «Дома-2». Триумфаторами этого сложного состязания оказались Александра Артемова и Евгений Кузин. Данная пара, по мнению ряда фанатов, уже давно была достойна выиграть что-то крупное в рамках телепроекта. И вот, недавно это произошло в полной мере, так как молодые люди получат миллион рублей на проведение свадьбы своей мечты.Из восьми пар, боровшихся изначально за победу, к финишной прямой дошли только четыре. Примечательно выделить то обстоятельство, что три из них объединились, суммируя свои баллы, а в случае победы одной из них — провести совместную свадьбу. Несмотря на хитрость, которую проявили некоторые участники, в большинстве своем зрители голосовали за пару Евгений Кузин и Александра Артемова. В итоге именно они и одержали победу, заручившись поддержкой 46 процентов голосов телезрителей.Как только соответствующая информация появилась в интернете поклонник принялись поздравлять своих любимцев с заслуженной победой. Вскоре радостное известие подтвердила Гозиас. Девушка, в частности, опубликовала фотографию в подвенечном платье, под которой остановила следующий комментарий: «Свадьбу Года 2017 мы выиграли».В этом контексте будет уместно вспомнить о том, что недавно девушка призналась, что Евгений сделал ей предложение руки и сердца, после которого она даже не стала брать время на раздумья, а сразу же ответила согласием. Александра мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь. Пара планирует роскошную свадебную церемонию. Судя по всему, их планы будут реализованы в полной мере, так как на миллион рублей есть куда разгуляться.