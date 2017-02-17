18 февраля в сериале Верность 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн Ася еще не замужем, она хозяйка салона, который занимается креативным визажем. Однажды девушка приезжает в гости к своим папе и маме в деревню. Ася от природы очень красива и обаятельна, мужчины в деревне сразу обратили на нее внимание. Естественно, это не понравилось местным дамам. По деревне поползли нехорошие сплетни. А между тем, Ася влюбилась в нового соседа Захара. Этот мужчина со странностями в два раза старше девушки, но именно он полностью изменит ее жизнь.



Источник / Source: filmru Верность 1, 2, 3, 4 серия 18 02 2017 смотреть онлайн http://news-ria.ru

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