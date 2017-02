Дата: Сегодня, 06:12

Сегодня Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов расскажут сказку про то как Ивашка, у которого вместо мозгов простоквашка решил найти себе супружницу. Так вот, отправился он на поиски, шел через лет и встретил волка. Долго он рассказывал ему куда идёт и чего хочет найти, и в конце концов чуть сам не стал супружницей для волка.

Comedy Club 17.02.2017

Источник / Source: serial Камеди клаб / Comedy Club 17.02.2017 http://news-ria.ru

— 17.02.2017

