Сегодня нас ждёт первый выпуск нового сезона проекта Голос Дети. Организаторы обещают нам совершенно новое, не похожее на предыдущие сезоны шоу. У бессменного ведущего проекта Голос Дети Дмитрия Нагиева новая соведущая Светлана Зейналова. У организаторов проекта упал выбор на Светлану не просто так. Многим известно, что ребёнок Светланы болен аутизмом, а это значит, что ей хорошо известно как ладить с детьми и находить с ними общий язык.

Голос. Дети 4 сезон (16.02.2017) 1 выпуск



Источник / Source: serial Голос. Дети 4 сезон (16.02.2017) 1 выпуск http://news-ria.ru

— 17.02.2017— Обновите страницу через 5 минут. если нет видео на данный час!