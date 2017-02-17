Во Владивостоке автоледи сбила пешеходов через два дня после покупки машины: видео с места аварии опубликовано на Ютуб. В результате ДТП несколько человек попали в больницу с серьезными увечьями, в том числе и с травмами позвоночников.

ВИДЕО: во Владивостоке автоледи сбила пешеходов через два дня после покупки машины

Страшная авария произошла сегодня утром на Русском острове во Владивостоке. 46-летняя автоледи, которая только 14 февраля обзавелась собственным автомобилем — Тойотой Ками. Проезжая на нем по дороге близ дома №10 по улице Аякс, женщина приблизилась к пешеходному переходу. Там человек двенадцать переходили «зебру». Горел запрещающий для водителей свет светофора. Впрочем, жительница Владивостока проигнорировала его. Перед пешеходным переходом она не только не затормозила, а, наоборот, еще больше прибавила скорости и врезалась в толпу пешеходов. Сам момент аварии был запечатлен камерой установленного на ее авто видеорегистратора.

В результате этого страшного инцидента трое пострадавших, из них две женщины (51-летние) и одна 18-летняя девушка. С травмами разной степени тяжести их экстренно госпитализировали медики.

А тем временем правоохранители пытаются выяснить, по какой же причине женщина не притормозила у пешеходного перехода. Не исключено, что в силу недостаточного опыта вождения она перепутала педали тормоза и газа. Впрочем, она могла разговаривать по мобильному, отвлеклась, и секунды хватило для того, чтобы покалечить людей.

ВИДЕО: во Владивостоке автоледи сбила пешеходов через два дня после покупки машины

В полиции выяснили, что 46-летняя женщина-водитель купила авто 14 февраля, а права получила еще в 2003-ем. В момент ДТП была трезвой.

«К административной ответственности за нарушение ПДД женщина не привлекалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — рассказала Ирина Сырова, глава пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю.

ВИДЕО: во Владивостоке автоледи сбила пешеходов через два дня после покупки машины