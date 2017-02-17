Пожар в Краснодаре сейчас : фото и видео, эвакуация жителей, первые жертвы

Пожар в Краснодаре сейчас 15 02 2017: фото и видео, эвакуация жителей, первые жертвы. В Краснодарском крае спасатели не могут справиться с сильнейшим пожаром, охватившем пятиэтажное здание. Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном здании на улице Прокофьева поступило в диспетчерскую службу в 6 часов вечера 15 февраля. Спасатели приехали на место пожара через 8 минут. Огонь к тому времени охватил весь 6-й этаж, а площадь возгорания составила примерно полторы тысячи квадратных метров.

Спасатели начали эвакуацию жителей из горящего здания. На данный момент эвакуированы 400 жильцов. Всего в доме зарегистрировано 480 жителей, из которых 90 детей. Один человек при пожаре погиб, его тело обнаружено.

Пожар в Краснодаре сейчас 15 02 2017: фото и видео, эвакуация жителей, первые жертвы. В тушении пожара принимают участие более 120 пожарных и 44 единицы техники. В правоохранительных органах сообщается, что пожар в многоквартирном доме пока не удалось локализовать. Горит более 20 квартир. Пожар перекинулся на пятый этаж. Также сообщается, что пожар мог перекинуться на соседнее здание. Тушение пожара осложняет и плотная застройка в районе возгорания, что затрудняет подъезд к горящему зданию пожарной техники.