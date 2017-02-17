Вчера вечером, 15-го февраля текущего года, в Краснодаре вспыхнул крупный пожар. Информация о возгорании в жилом многоквартирном доме No3, находящемся на ул. Прокофьева, поступила в диспетчерскую службу примерно в 17:56. Спасатели прибыли к месту ЧП через 8 минут. К тому времени огонь уже охватил весь 6-й этаж, а площадь возгорания составила примерно 1.5 тыс. метров квадратных.

Огнеборцы начали экстренную эвакуацию жителей из горящего дома. Всего было эвакуировано около 400 жильцов. Всего в доме зарегистрировано 480 жителей, в том числе 90 детей. В результате происшествия один человек погиб. Мужской труп был найден в одной из квартир на 6-ом этаже. Сотрудниками правоохранительных органов предварительно установлено, что в тот день погибший пришел в гости к хозяину квартиры.

В тушении пожара принимали участие около 120 пожарных и 44 единицы техники. Возгоранию было присвоено повышенный уровень сложности. В 22:21 пожар было ликвидировано. В итоге 25 квартир сгорели полностью, еще 24 — повреждены огнем.

Стоит отметить, что загоревшийся дом расположен в так называемом Музыкальном районе и, как и большинство там объектов, он относится к категории самостроев. По решению суда данное здание было введено в эксплуатацию в 2010 году.Пожар в Краснодаре на Прокофьева 15.02.2017 фото

По информации МЧС, предварительная причина возникновения пожара — неосторожные действия во время курения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По факту гибели мужчины открыто уголовное производство.

Пожар в Краснодаре на Прокофьева 15.02.2017 видео