60 минут. Тимошенко против Гройсмана 16.02.2017 Россия-1

Шоу-программа 60 минут 16.02.2017 последний сегодняшний выпуск выходит в эфир на канале Россия-1. В социально-политическом ток-шоу каждый день ведущие и гости программы обсуждают главную тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной проблематике. В студии происходит оживленная беседа на животрепещущие темы и нет безразличных ораторов и безучастных зрителей. Каждый присутствующий имеет право высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу и будет услышан. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов задают политикам и чиновникам очень острые вопросы, потому что хотят получить правдивый ответ и установить истину.

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